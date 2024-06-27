Психолог рассказал о пользе мемов с котиками для психики Психолог Кочетков: смешные картинки с котиками давно помогают справляться со стрессом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мемы с котиками и другие забавные картинки продолжают традицию смехотерапии, которая помогает бороться со стрессом, заявил в беседе с KP.RU кандидат психологических наук Никита Кочетков. По его словам, такая тактика оказывает поддержку большому количеству людей.

Знаете, эксперты ВОЗ ничего не говорят о пользе просмотров мемов с котиками для снижения стресса. Но именно котики и, неожиданно, капибары стали для нас культурным символом и способом снять напряжение, поднять настроение, — уточнил Кочетков.

Психолог напомнил, что лечение смехом придумал в XVII веке врач из Парижа Гали Матье. Он не только старался шутить во время приема, но писал забавные истории на оборотной стороне рецепта. Позднее такие шутки получили название «галиматья».

Семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее обратила внимание на то, что появление в доме питомцев помогает снижать стресс у хозяев. Кроме того, исследования зафиксировали стабилизацию артериального давления и улучшение общего самочувствия у владельцев домашних животных.

Сотрудники Минсельхозпрода Московской области прежде призвали заботиться о животных при наступлении жары. Они предложили брать с собой на прогулки бутылки с водой, чтобы напоить любимцев.