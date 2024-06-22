Психолог раскрыла самую частую причину распада браков Психолог Молвинская: бытовые проблемы становятся самой частой причиной разводов

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Бытовые проблемы и разногласия становятся основной причиной распада брачных союзов, рассказала «Газете.Ru» психолог Ирина Молвинская. По ее словам, к таким трудностям относятся финансовый вопрос, проживание с родителями или скорое рождение ребенка.

К ним относятся жизненные обстоятельства, которые не дают партнерам комфортно чувствовать себя в отношениях. Например, отсутствие достаточного количества денег, совместное проживание с родителями, слишком быстрое рождение ребенка и так далее. В таких случаях из любящих партнеров люди превращаются в двух сожителей и теряют теплую связь между собой, — уточнила специалист.

Еще одной распространенной причиной разводов психолог назвала отсутствие коммуникации между партнерами. Она объяснила, что важно уметь открыто проговаривать проблемы и решать их сообща.

Третьей причиной разрывов является неверность супругов, отметила Молвинская. Однако, считает эксперт, измена, как правило, просто становится следствием других проблем, в том числе бытовых.

Ранее клинический психолог Ирина Смолярчук предупредила, что мужчину-абьюзера на первом свидании выдаст театральное и нарочитое поведение. Она добавила, что такие люди также стараются давить на жалость, чтобы вызвать у собеседницы всплеск эмоций.

По мнению Смолярчук, еще одним «красным флагом», станет попытка словесного давления, например, обещание позвонить в удобное для абьюзера время. Врач указала на то, что мужчины, склонные к давлению на партнера, пытаются контролировать партнершу во всех проявлениях ее жизни и навязывать свои привычки.