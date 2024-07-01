Психолог раскрыл пользу юмора Психолог Хакимов: юмор снимает стресс и помогает наладить общение

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Юмор благоприятно влияет на жизнь, он помогает наладить общение и снимает стресс, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. По его словам, также благодаря юмору можно понять сложные и неоднозначные ситуации.

Специалист объяснил, что смех снимает стресс, поскольку, когда человек смеется, он немного отстраняется от ситуации и придает ей форму чего-то забавного. Из-за этого некоторые форс-мажоры и неожиданные неприятные ситуации смягчаются. Также через юмор можно понять сложные ситуации, так как он снижает напряжение и увеличивает гибкость мышления и действий.

Смех объединяет людей и помогает наладить общение, добавил психолог. Когда людям весело, они разделяют общее видение мира, а градус напряжения и конфликтности снижается. Кроме того, если человек может пошутить над самим собой, значит у него есть самоирония, а это признак зрелой и здоровой личности.

Чувство юмора можно и нужно развивать. Для этой цели расширяйте кругозор, обращайте внимание на различные странности и стечения обстоятельств. Наполните круг общения людьми, которые не критикуют, пытаясь сделать больно, а в веселой форме поддерживают и стараются помочь, — заключил Хакимов.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что хорошая шутка может не только поднять настроение, но и снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов. По его словам, частый смех полезен для профилактики инсульта.