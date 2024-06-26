Психолог посоветовала, как отдохнуть от информационного потока Психолог Наумова: близкие могут помочь отдохнуть от информационного шума

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Чтобы отдохнуть от информационного потока, можно попросить помощи у близких, рассказала в беседе с «ФедералПресс» семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова. По ее словам, они смогут передать важную информацию, если произойдет что-то важное.

Если человек чувствует, что он переутомлен, что информация вызывает повышенный стресс, и приходит к выводу, что ему действительно необходим отдых, то можно попросить помощи у кого-то из близких. В том случае если происходит что-то важное, они дадут ему знать, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что людям с тревожностью важно быть уверенными, что кто-нибудь им расскажет новости. Только так они действительно смогут отключиться от информационного шума.

Абстрагироваться от информации следует постепенно, добавила Наумова. Из-за того, что человек может болезненно воспринимать получаемую информацию, у него могут появиться заболевания сердечно-сосудистой системы, а также повышаться артериальное давление. В таком случае нужно отдохнуть 10–14 дней, посоветовала Наумова.

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