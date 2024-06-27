Психолог посоветовала, как можно вернуться в рабочий режим после отпуска Психолог Игонина: перед выходом на работу после отпуска нужно вернуть режим дня

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Чтобы после отпуска как можно быстрее вернуться в рабочий режим, нужно за пару дней до этого попытаться восстановить свой режим дня, рассказала «Москве 24» специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, рекомендуется начать ложиться раньше и вставать раньше.

Стоит избегать и резкой смены режима дня: примерно за пару-тройку дней до выхода на работу начать ложиться спать и вставать раньше. Также нужно обращать внимание на состояние здоровья, так как в первые дни вполне может болеть голова и присутствовать чувство разбитости, — объяснила специалист

Психолог отметила, что после отпуска лучше выходить на работу в четверг или пятницу, а не понедельник. Тогда выходные наступят быстрее, а восстановление пройдет легче. Также нужно стараться смотреть на все позитивно, так как отношение к ситуации формирует настроение.

Посмотрите на ситуацию в позитивном ключе: у вас есть работа, завтра вы будете прекрасно выглядеть, с радостью пообщаетесь с коллегами и так далее. Если же мысли о рабочих буднях в принципе не вызывают положительных эмоций, возможно, пора что-то менять, — добавила Игонина.

Лучше не планировать на первый день после отпуска кучу задач, подчеркнула эксперт. Кроме того, нужно помнить про хобби, которые помогут пережить первые дни в офисе, подытожила психолог.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что возращение из отпуска на работу должно проходить постепенно, чтобы не испытывать сильный стресс. По его словам, эта тактика позволяет не наносить вреда физическому и психологическому состояниям.