Психолог посоветовал, как справиться с весенним обострением Психолог Ахмедов заявил, что при весеннем обострении помогут прогулки и общение

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Чтобы помочь себе в период весеннего обострения, который характеризуется ухудшением эмоционального фона, тревожностью и усталостью, нужно больше гулять, рассказал интернет-изданию Regions психолог, коуч Илья Ахмедов. По его словам, также следует заниматься спортом и общаться с близкими.

Весна не для всех становится легким и радостным периодом, и это нормально, главное — вовремя помочь себе. Многие люди сталкиваются с ухудшением эмоционального фона, так называемым весенним обострением, — объяснил специалист.

Ахмедов также посоветовал соблюдать режим дня, полноценно питаться и минимизировать стресс. Кроме того, важно работать с целями, добавил психолог.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что резкая смена настроения, которую часто называют весенним обострением, начинается на фоне дефицита серотонина и психологического давления из-за соцсетей. Кроме того, по ее словам, увеличение светового дня весной приводит к хаотичной перестройке выработки гормонов.