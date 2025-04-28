Психолог посоветовал, как не выгореть на короткой рабочей неделе Психолог Самбурский призвал не пытаться успеть все на короткой рабочей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка успеть выполнить все задачи за короткую рабочую неделю — это главная ошибка, которая приводит к выгоранию, заявил LIFE.ru клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, такой подход нарушает естественный баланс организма и приводит к переутомлению, а не к большей эффективности.

Гомеостаз — это стремление системы (в том числе и нервной) к равновесию. Вы слишком много потратили — система будет искать способ восполнить. Через апатию, раздражение, головную боль, необъяснимую усталость или сон всю субботу. Распределяйте энергию равномерно, — объяснил специалист.

Самбурский посоветовал расставлять приоритеты, учитывать закон компенсации, встраивать отдых в рабочие дни и не пытаться наверстать все после праздников. Также важно помнить о балансе, ясности и заботе о себе.

Ранее менеджер Роскачества Ирина Шульженко заявила, что побороть усталость и повысить мотивацию можно, если отслеживать свой режим сна, принимать витамины, а также качественно отдыхать. Она призвала делать 10-минутные перерывы каждые 50 минут работы и уделять это время прогулке или разминке.