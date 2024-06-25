Психолог объяснила, как справиться с ревностью Психолог Кардиакос: для борьбы с ревностью нужно отпустить прошлые отношения

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Ревность появляется при негативном опыте в предыдущих отношениях, который стоит проработать, чтобы не навредить нынешним, заявила в беседе с «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос. Она добавила, что человеку необходимо объяснять себе, что он не обязан повторять прошлые поведенческие сценарии.

Если мы работаем со страхом повторения, то здесь помогает когнитивно-поведенческая терапия, когда мы начинаем оспаривать свои мысли. Если что-то было у родителей или в прошлых отношениях, то это абсолютно не означает, что ситуация повторится снова, — уточнила психолог.

Как правило, ревность — это чувство неуверенности в себе, подпитанное страхом потерять партнера. По словам специалиста, неуверенный в себе человек должен ставить перед собой маленькие задачи и гордиться при их достижении. На пользу самооценке также пойдет увеличение времени на собственные нужды. При страхе одиночества, по словам Кардиакос, нужно составить список из членов семьи, друзей и знакомых, который покажет круг общения. При недосказанности с ними необходимо поговорить для разрешения напряжения.

Вместо того чтобы требовать доказательств верности от партнера, лучше научиться успокаивать именно себя, добавила Кардиакос.

Психолог Екатерина Алексеева ранее заявила, что мужчины, которые нападают на бывших девушек и их нынешних возлюбленных на почве ревности, таким образом пытаются избавиться от соперника. Она подчеркнула, что подобные убийства часто совершают психопаты с чертами нарциссизма.