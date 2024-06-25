Психолог объяснил причины запойного просмотра сериалов Психолог Мелехин: запойный просмотр сериалов можно сравнить с разгрузкой эмоций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желание запойно смотреть сериалы можно сравнить с сенсорной эмоциональной разгрузкой, заявил в беседе с aif.ru психолог высшей квалификационной категории и сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, благодаря просмотру сериалов человек заполняет себя чем-то, что дает ему отвлечься и успокоиться. Кроме того, уход в выдуманную реальность возникает при нехватке эмоций в реальной жизни.

Причина, когда люди запоем просматривают сериалы или иные фильмы, — когда им не хватает эмоций или впечатлений, которые они не могут получить в обычной жизни, но очень бы хотели. Это могут быть страдания, эмоции борьбы, эмоции внутренней мобилизации, эмоции драмы, — перечислил психолог.

Мелехин обратил внимание на то, что сериалы могут быть индикатором прокрастинации, когда человек ставит для себя слишком высокие стандарты и нуждается в объекте для переключения. Он заметил, что разрешить проблему пациента получится только в индивидуальном порядке.

Известная певица Анна Семенович ранее назвала своим любимым сериалом во время выступлений в группе «Блестящие» «Секс в большом городе». Она добавила, что не могла смотреть другие проекты из-за загруженности графика и сравнила себя и коллега с героинями многосерийного фильма.