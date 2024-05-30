Психолог назвала лучший способ объяснить ребенку, откуда берутся дети Психолог Митягина: нужно правдиво рассказать ребенку о рождении детей

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Родителям нужно правдиво рассказать ребенку, откуда берутся дети, не используя мифы про аистов и капусту, посоветовала детский психолог Елена Митягина. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что такими вопросами начинают интересоваться уже в три года. В этом возрасте, по словам специалиста, ребенку хватит минимальной информации.

Самое главное, с чего стоит начать — это забыть все мифы и легенды про аиста, капусту и прочих детопроизоводителей. Правда и ничего кроме правды. Но с одним большим условием: правда должна быть по возрасту ребенка. Уже с трех лет ребенка начинает интересовать вопрос, откуда берутся дети, и в этом возрасте достаточно будет минимальной информации: из живота мамы, такой ответ их устраивает до поры до времени, — пояснила психолог.

Митягина уточнила, что с пяти лет у ребенка начинают формироваться причинно-следственные связи. Тогда родителям рекомендуется взять детскую энциклопедию, где рассказывается про тело, и понятным научным языком объяснить информацию. По словам психолога, важно сделать упор на то, что дети появляются у взрослых, которые любят друг друга. Если вовремя и правильно преподнести информацию, у ребенка не произойдет гиперфиксации на этой теме, отметила специалист.

Начиная с восьми-девяти лет, данная тема уже должна использоваться как просветительская. Ребенок, как отметила Митягина, должен понимать, что может поговорить о сексе с родителями. По ее словам, важно ни в коем случае не стыдить детей за это. Кроме того, психолог советует говорить с ребенком родителю одного с ним пола: с дочерью должна пообщаться мать, а с сыном — отец.

Почему так рано надо заводить такие разговоры? Потому что в этом возрасте ребенок еще слушает вас и слышит, а в 13 лет родитель становится «отсталым от жизни», и на это место встают всезнающие друзья. Поэтому возраст для такой сложной темы — это не когда ребенок уже находится в пубертате, а намного раньше, чтобы потом всем было легче, — заключила специалист.

Психолог Анастасия Кардиакос ранее посоветовала родителям в период экзаменов у детей чаще показывать им свою любовь и поддержку. Она добавила, что взрослым также не следует постоянно напоминать о подготовке к тестам. По ее словам, лучше составить расписание, в котором найдется место для отдыха.