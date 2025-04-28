Психолог назвала лучший способ борьбы с весенней хандрой Психолог Лысакова назвала слезы лучшим способом справиться с весенней хандрой

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Весенняя хандра может быть вызвана перегрузкой организма и психологической тревожностью, рассказала в беседе с «Радио 1» психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. По ее словам, лучшим способом справиться с этим состоянием являются слезы.

Слезы — это как душ для психики, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что весной организм испытывает физиологическую нагрузку из-за цветения, что усиливает тревожность. Она добавила, что если грусть затягивается, необходимо обратиться к врачу.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова заявила, что употребление помидоров может быть опасным для людей с аллергией, мочекаменной болезнью и заболеваниями ЖКТ. Она объяснила, что аллергические реакции могут проявиться в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения. Она добавила, что у некоторых людей из-за помидоров может возникнуть вздутие.