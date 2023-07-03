«Пробивает дно»: Собчак раскритиковали за котлету по-киевски Собчак раскритиковали в Сети из-за появления котлеты по-киевски в меню ее нового ресторана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак подверглась критике в Сети после открытия ее нового ресторана «Ветер» в Санкт-Петербурге. В меню среди прочих блюд есть котлета по-киевски. Название и сам факт наличия такого блюда в период проведения специальной военной операции на Украине вызвали споры среди подписчиков Собчак в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В соцсетях уже несколько дней спорят о том, нужно ли переименовать котлету по-киевски в «русскую» и стоит ли вообще ее оставить в меню. Некоторые комментаторы усмотрели в оригинальном названии насмешку над Украиной.

Киевская котлета. Как тонко и умно. Котлета по-киевски! И вы скоро узнаете, что это, — написала пользователь Ольга Кучеренко.

По мнению еще одной подписчицы, «киевская котлета — очень смешно, даже дико, уровень цинизма зашкаливает! Собчак очередной раз пробивает дно».

Анонимный пользователь с Украины сообщил, что оригинальная котлета выглядит совсем иначе, чем в ресторане Собчак, и посоветовал ей сменить меню. По его словам, «даже котлета по-киевски у вас похожа на гранату, другая форма у нашей котлеты, варите лучше щи».

Котлета по-киевски является традиционным блюдом Санкт-Петербурга. Она была придумана в 1912 году французским кулинаром Николя Аппертом и подавалась в заведении, расположенном на Михайловской улице. Первоначальное название котлеты было «новомихайловская». Она изготавливалась из рубленого мяса в панировке с кусочком сливочного масла внутри и являлась разновидностью популярных пожарских котлет.

Название «по-киевски» котлета получила лишь после 1947 года, когда ее начали готовить в одном из ресторанов на Крещатике. Впоследствии блюдо стали подавать во всех ресторанах «Интуриста», что и сделало его популярным.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Собчак — позор страны и враг России. Таким образом он прокомментировал заявление телеведущей о том, что парламентарий был одним из тех, кто требовал проверить Ельцин Центр на принадлежность к иноагентам, и назвала это «доносом». По мнению Бородая, «враги народа» почему-то считают, что любые меры, способные обезопасить страну и нацию, являются доносами. Он назвал это предположение ложным.