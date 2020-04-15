Принца Гарри и Меган Маркл защитила родственница из королевской семьи

https://static.news.ru/photo/3a7fb4f4-7f4a-11ea-9e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Принцесса Анна, которая является родной дочерью королевы Великобритании Елизаветы II, рассказала, что знает и понимает причины переезда пары и их желания сложить с себя титулы. Об этом сообщает The Mirror.

Издание привело цитаты монаршей особы из ещё не опубликованного интервью для Vanity Fair. При этом авторы материала сразу же окрестили принцессу Анну «тайной защитницей» пары, отказавшейся от титулов герцогов Сассекских.

Жить без титулов им гораздо проще, и полагаю, большинство людей согласится, что наличие титулов влечёт за собой множество сложных моментов, — пояснила дочь британской королевы.

69-летняя принцесса напомнила, что и сама отказалась давать своим детям королевские титулы и понимает, почему принц Гарри и Меган Маркл поступили так же со своим сыном Арчи Харрисоном.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов семьи королевы с 1 апреля 2020 года. Для того чтобы переехать жить в США и заняться предпринимательской деятельностью, они отказались от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

При этом в течение ближайших 12 месяцев они смогут получать помощь отца Гарри, принца Чарльза. Он оплатит расходы сына и невестки из своего личного бюджета.

Как писал NEWS.ru, ранее принц Гарри и Меган Маркл анонсировали создание нового благотворительного фонда Archewell, который заменит их бренд Sussex Royal.