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Меган Маркл указала мужу на место

Принц Гарри и Меган Маркл Ben Birchall/PA Images/TASS

Принц Гарри и Меган Маркл

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Пользователи недоумевают: его супруга ведёт себя чересчур активно

Меган Маркл и принц Гарри появились на премьере шоу «Тотем» Cirque du Soleil. Внимание пользователей привлек не только вечерний образ беременной герцогини, но и её поведение.

Для выхода в свет супруга принца Гарри выбрала темно-синее платье в пол, расшитое пайетками. Зрители обратили внимание на темный цвет лака на ногах Меган и золотой браслет принцессы Дианы на правой руке Маркл. Герцогиня Сассекса не в первый раз выходит в свет в драгоценностях матери принцев Гарри и Уильяма, а её look почти точь-в-точь повторил один из образов Дианы.

В зарубежных пабликах обсуждают другое: Меган Маркл активно берет инициативу на себя, оказываясь на светских мероприятиях и не только. Она приветствует организаторов и поклонников, смело берет слово, буквально оставляя принца Гарри позади. Британцы уверены: последнее слово в семье остаётся именно за Маркл. И, кажется, супруг совсем не против подобного расклада. Меган заявила недавно, что супруг во всем её поддерживает и она не понаслышке знает, как важно мужское участие в паре.

Супруга принца Гарри находится на шестом месяце беременности и станет мамой в апреле. Букмекерские конторы отмечают, что большая часть британцев делает ставки на то, что у пары родится девочка. Меган Маркл на подобные вопросы не отвечает, давая понять лишь, что полна сил. Герцогиня ведёт активный образ жизни, посещая за день по несколько мероприятий. Обязанностей у невестки королевы Елизаветы II хватает, ведь с нового года она стала патроном четырех организаций. Среди них королевский театр Ковент-Гарден, благотворительный проект в помощь женщинам, оказавшимся в трудном положении, ассоциация университетов Содружества и также организация, помогающая животным.


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