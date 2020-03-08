https://static.news.ru/photo/49ebe516-6294-11ea-aa80-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын британской королевы Елизаветы II отказался сотрудничать с американскими властями по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. Адвокаты принца Эндрю заявили, что добровольно на допрос он не придёт, сообщил пресс-секретарь прокурора Джеффри Бермана Джеймс Марголин.

Принц Эндрю полностью закрыл дверь для добровольного сотрудничества, и наш офис изучает имеющиеся варианты, — рассказал Берман на пресс-конференции.

Прокурор подчеркнул, что слова и действия члена королевской семьи Великобритании разнятся, отмечает Reuters.

27 января Джеффри Берман заявил, что сотрудники ФБР и федеральные прокуроры США обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента, однако принц обеспечил нулевое сотрудничество. Герцог Йоркский был разозлён подобными словами американской стороны, писал NEWS.ru.