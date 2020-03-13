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Супруга принца Уильяма официально обошла жену принца Гарри в гонке за звание самой стильной представительницы британской королевской семьи в 2020 году. Именно на неё хотят равняться обычные женщины.

С момента, как Меган Маркл и её муж объявили о принятом решении отказаться от части полномочий, спрос на вещи, как у герцогини Сассекской упал до 31%. В то же время...