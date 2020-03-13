Весенний зарубежный тур принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской Камиллы отменён «из-за развития ситуации с пандемией коронавируса».
Супруги должны были посетить Боснию и Герцеговину, Кипр и Иорданию, уточнил представитель пары.
Как сообщал NEWS.ru, вспышка COVID-19 может внести коррективы в список гостей свадьбы принцессы Беатрис Йоркской и её избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Торжественное мероприятие должно пройти в Лондоне 29 мая.
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