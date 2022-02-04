Попугай украл камеру и стал знаменитым

В Новой Зеландии попугай-клептоман украл камеру GoPro у посетителей Национального парка Фьордленд на юге острова. Видеоаппаратура в момент «преступления» зафиксировала «злоумышленника», который схватил технику и отправился вместе с ней в полёт. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
На записи можно увидеть, что в «краже»
Читатели британской газеты пошутили, что попугай внёс «неоценимый» вклад в развитие киноиндустрии Новой Зеландии.
Ранее японец доказал, что коты — это жидкость. Он постоянно экспериментирует — выдаёт своим питомцам разную тару, чтобы проверить, поместятся ли они туда, будут ли там сидеть.
Сначала он заметил, что его персиковые любимцы стали «оккупировать» цветочные горшки и всевозможные тазики в доме. Тогда он стал расставлять в центре комнаты коробки, котам понравились новые домики.