Попугай украл камеру и стал знаменитым

В Новой Зеландии попугай-клептоман украл камеру GoPro у посетителей Национального парка Фьордленд на юге острова. Видеоаппаратура в момент «преступления» зафиксировала «злоумышленника», который схватил технику и отправился вместе с ней в полёт. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

На записи можно увидеть, что в «краже» участвовали и другие попугаи вида «Кеа». Сразу после приземления попугай оторвал часть защитного чехла камеры. Через непродолжительное время птица улетела, так как заметила приближающегося человека. Техника после инцидента была возвращена владельцу.

Читатели британской газеты пошутили, что попугай внёс «неоценимый» вклад в развитие киноиндустрии Новой Зеландии.

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