Сегодня, 23 января, в мире отмечают День почерка. Он был учреждён с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека. Специалисты-графологи могут по манере написания текста «прочитать» личность, как открытую книгу. Анализируя почерк, можно определить не только основные черты характера, но и любимые слова в речи, психологический возраст и даже избыточное пристрастие к пище.

Эксперты-графологи специально для NEWS.ru проанализировали несколько образцов почерка разных людей. Они рассказали об обладателях той или иной манеры письма много нового. От графолога, как от хорошего психолога, ничего не скрыть.

Психологическая зрелость

Биологический возраст по почерку определить сложно, а вот психологический — возможно. Это понятие обозначает степень личностной зрелости, самостоятельности и самодостаточности. Цифра в паспорте здесь роли не играет. Бывают как инфантильные старики, так и зрелые студенты. Графологи разделяют «детский» и «взрослый» почерк.

Мы отталкиваемся от того, освоил ли человек стандарты письма, предлагаемые в прописи. Это общепринятые среднестатистические нормы. Если нет, значит личностно индивидуум не вырос. Татьяна Гуделова старший психолог ОМОН (на транспорте) Главного управления Росгвардии по г. Москве и графолог старший психолог ОМОН (на транспорте) Главного управления Росгвардии по г. Москве и графолог

Графолог рассказала — чем взрослее становится человек, тем меньше в его почерке наблюдается «детальной проработки» букв и символов, например изогнутых хвостиков. Манера письма зрелой личности более упрощенная, все буквы легко читаются.

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Как личность человек вырос. Психологический возраст — от 30 до 45 лет. О взрослости и сознательности говорит читабельность, округлость букв и их «мягкость», упрощение относительно стандартов прописи.

Зависимость от чужого мнения

Степень читабельности почерка показывает, насколько личность зависима от чужого мнения. Если все буквы понятные и чёткие, такому человеку как минимум не безразлично, что думают о нём люди. И наоборот — чем больше трудно читаемых символов, тем больше автор написанного равнодушен к оценке окружающих.

Самые зависимые от чужого мнения — люди, которые пишут «учительским», прописным, чётким почерком. Буква к букве. Среди женщин таких больше. Они больше всех привязаны к стандартам, существующим в обществе, — рассказала графолог.

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Этот почерк читабельный, но есть в буквах разброс, угловатость. Человек находится в условной середине, говорит графолог. То есть не слепо зависим от чужого мнения, но и не игнорирует его совсем. Эксперт рассказала, по сравнению с первой эта личность более самостоятельная и ориентированная на себя.

Любимые слова и выражения человека

По почерку можно определить тип личности человека. А каждому из них свойственны определённые особенности в речи. Обладатель первого образца почерка — человек эмпатичный и ориентированный на окружающих. Скорее всего, он любитель таких выражений: «ну не расстраивайся», «у нас все получится».

Манера письма может выдать также человека спокойного, флегматичного, логичного. Который не «через сердце, а через мозг» воспринимает мир. Как рассказала Татьяна Гуделова, в речи такого человека можно встретить выражения «это не логично», «это не эффективно», «это не рационально».

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Обладатель этого почерка — именно такой. Почерк без сильного нажима, размеренный, ровный. Логичный флегматик.

Физик или лирик

Имея на руках образец почерка человека, графолог может сделать вывод о роде деятельности, в которой человек будет наиболее эффективен. Почерк прирожденного журналиста-новостника отличается от написания слов писателя-философа.

Психолог, графолог Анна Строкина специально для NEWS.ru сравнила два почерка.

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В образце № 1 прослеживается социальная направленность, тогда как человек с почерком № 2 будет уставать от большого количества общения. Первый номер должен опираться на факты, цифры, обладает быстрой реакцией, целеустремлён. Об этом говорит правый наклон, преобладание прямых линий, угловатость, параллельность линий. Второй — тяжело переносит строгую регламентацию, ему очень важна креативная составляющая работы, возможность проживать процесс. Обладатель первого образца хорошо проявит себя в администрировании, а № 2 скорее реализуется как философ, писатель. Об этом свидетельствует прямой наклон, оригинальная форма букв, вертикальный разброс, раздельное написание. Анна Строкина Психолог, графолог Психолог, графолог

Склонность к чревоугодию

Пищевые привычки человека графолог по почерку определить не в состоянии. А вот склонность к спонтанному перееданию и зависимость от еды — выявить возможно.

Мы отследим это по превалированию инстинктивных импульсов в письме над рациональным, контролирующим началом, заметим неустойчивость признаков, края линии будут переполнены чернилами и при этом сам штрих окажется ослабленным, «мягкотелым», — сообщила Строкина.

К неумеренному приему пищи в большей степени склонны люди эмоциональные, импульсивные, с неустойчивой психикой.

Склонность к насилию

Наклонность к такой негативной черте может определить любой графолог. Она важна при приёме на работу в правоохранительные органы, учреждения образования. Также подобной диагностике экспертов подвергаются подозреваемые в преступлениях.

Если рассматривать насилие, как применение физической силы и власти, с целью причинить ущерб другому существу, то в почерке мы найдем следующие маркеры: сильный интенсивный нажим, тупые окончания штрихов, угловатость, мощные «палки», похожие на дубины в нижних отростках букв, загруженность пространства листа и общая неустойчивость признаков, — пояснила графолог.

По словам эксперта, никто из обладателей предложенных ей двух образцов почерка не оказался склонным к насилию.