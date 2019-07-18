https://static.news.ru/photo/0ea960b0-a95c-11e9-a423-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Валерия удивила поклонников неожиданным фото с пляжа на берегу озера. Смелое желтое бикини артистки щедро открывает для обзора ее практически не стареющее тело. Подобные откровенные фото – редкость для 51-летней Валерии.

Интересно, что предыдущее фото популярной артистки было из ресторана, где позади нее видны объемные наполненные тарелки. Тем удивительнее, что на фото в купальнике певица демонстрирует свой плоский, подтянутый живот. Этот факт заставляет ее поклонниц взахлеб обсуждать диеты, подтяжки и прочие методы, к которым женщины вынуждены прибегать после переедания.

Подобранная в тон желтая кепка с искусственными потертостями и массивные часы с кислотно-желтым ремешком довершают отпускной образ Валерии.

В данный момент Валерия вместе с супругом Иосифом Пригожиным путешествует по Франции и Швейцарии, но не для отдыха отдыха, и не с концертами. Цели поездки она пока держит в тайне. 18 июля она уже рассказала о том, как ее мужа лишили прав за превышение скорости во Франции. Действительно, в Европе действует совсем иной скоростной режим.