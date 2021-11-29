Пересильд, Дробыш, Сигал: премия Leaders Awards 2021 объявила победителей

Национальная премия Leaders Awards объявила лидеров в области технологий, инноваций, бизнеса, науки, культуры и социальной сферы. Среди лауреатов — актриса Юлия Пересильд, которая недавно вернулась из космоса, музыкальный продюсер Виктор Дробыш и топ-менеджеры крупнейших компаний России. Гостем мероприятия стал актёр Стивен Сигал.

Торжественная церемония награждения Leaders Awards 2021 состоялась 24 ноября в концертном зале «МИР». Задача премии — поддержка развития отечественного бизнеса, культуры и инновационных разработок. Каждый год «Leaders Awards» определяет лидирующие компании и топ-менеджеров, чей профессиональный или творческий вклад оказал значительное влияние на развитие отрасли, бизнеса и позволил стране выйти на новый конкурентный уровень.

Режиссёром-постановщиком шоу стала Наталья Авдеева, известная по постановке самых масштабных и статусных событий по всему миру. Церемония открытия началась с танца балерин под вальс Чайковского, после чего гости увидели супершоу в исполнении барабанщика-виртуоза Тима Иванова. Также участников мероприятия порадовали выступления специально воссозданного легендарного состава группы «Земляне» и звезды шоу-бизнеса артиста Шамана (SHAMAN) под живой аккомпанемент Виктора Дробыша.

Российская рок-группа «Земляне» Премия «Leaders Awards»

Ведущими вечера были писатель Олег Рой и актриса Ольга Кабо. Награждение победителей началось после приветственной речи организаторов премии — её идейного вдохновителя, главного редактора журнала LEADERS Максима Фомичёва и управляющего партнёра «Лидерс Инкорпорейтед» Марии Гузь.

Мария Гузь Максим Фомичёв Премия «Leaders Awards»

Лауреатами премии стали Александр Стуглев, директор фонда «Росконгресс», первый заместитель председателя Центрального банка России Ксения Юдаева, Алексей Фурсин, министр Екатерина Зиновьева, управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка России Алексей Шашкин, Александр Исаевичу, глава «Корпорации „МСП“», председатель правления Российского экспортно-импортного банка Азер Талыбов. Также премию получили министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, Павел Марков и Наталья Капинос (Россельхозбанк), президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, проректор ВШЭ Дмитрий Земцов.

В числе победителей оказались предприниматель Борис Титов, ресторатор Аркадий Новиков, искусствовед Ольга Свиблова, продюсер Виктор Дробыш, актриса Юлия Пересильд и другие.

Ольга Свиблова Премия «Leaders Awards»

Особым блоком вечера стало вручение специально учреждённых номинаций «Клуба лидеров» для членов клуба с 10-летней историей, объединяющего более 350 владельцев бизнеса из 40 регионов России. Инициатива бизнеса по созданию «Клуба лидеров» была поддержана президентом России в 2012 году.