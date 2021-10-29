Переехавшая в РФ иностранка рассказала, в чём русские недооценивают Россию

Гражданка Австралии певица Перукуа, которая вышла замуж за россиянина и переехала с ним в РФ, рассказала об особенностях страны, которые, по её мнению, сами русские недооценивают. В интервью изданию «Моя Планета» женщина рассказала, что со своим будущим мужем встретилась в Гоа, тогда она обратила внимание, сколько там было красивых женщин. Оказалось, что все они русские.

В первую очередь, по словам Перукуа, в России её подкупает духовность её жителей. Для русских женщин высока ценность любви, многие из них интересуются танцами, йогой и медитацией. Они элегантны и грациозны, перечислила австралийка.

Образование для вас — неофициальная религия. Если на семинаре я попрошу женщин, получивших высшее образование, поднять руку, в России таких окажется в три-четыре раза больше, чем на Западе. Учёба и саморазвитие для вас очень значимы, — добавила женщина.

Она также любит русские книги и культуру. Её поражает природа, на которую сами россияне обращают куда меньше внимания, чем следовало. Перукуа подчёркивает, что «россияне часто восхищаются заграничными красотами, забывая о том, какие богатства у них под носом». В частности, её восхищает вода на Байкале, такой она не видела больше нигде в мире.

Россиянок во всём мире считают красавицами, но не только это делает их самой узнаваемой нацией на зарубежных пляжах. Российская туристка, которая достаточно часто путешествует, ранее рассказала, как отличает соотечественниц от иностранок.