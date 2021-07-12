Перечислены способы обмана туристов в России

В России, как и за рубежом, существует традиция развлекать иностранных туристов, но иногда за дело берутся люди, которые не самым честным образом зарабатывают на тех, кто безоговорочно верит в русское гостеприимство. О том, как в России делают деньги на зарубежных гостях, рассказал канал «Окутанные тайной» в сервисе «Яндекс. Дзен».
Одним из примеров являются аниматоры в костюмах, которые сначала
По мнению автора материала, не менее распространённой аферой является накручивание тарифов на поездки на такси. В качестве примера он рассказал про случай с итальянцем в Москве, который вместо 2,5 тысячи отдал 25 тысяч рублей за поездку из аэропорта.
Российская туристка по имени Наталья провела три недели в Турции и рассказала о самых популярных попытках обмануть её на рынках и в магазинах страны.