People: внучка Елизаветы II из-за коронавируса официально отменила свадьбу

https://static.news.ru/photo/50564552-8087-11ea-a7e8-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Беатрис Йоркская Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свадьба принцессы Беатрис Йоркской и её избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци, которая должна была состояться 29 мая, официально отменена из-за введённых в Великобритании в связи с пандемией коронавируса карантинных мер.

Представитель пары сообщил журналу People, что в настоящий момент влюблённые даже не думают о торжестве. Он пояснил, что время для обсуждения возможных дат свадьбы пока не пришло. Другие источники издания рассказали, что из-за связанных с COVID-19 опасений гостям не рассылали приглашения на мероприятие.

Менять место проведения свадьбы или устраивать крупное торжество не планируется, — заявил пресс-секретарь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.

Как писал NEWS.ru, влюблённые обручились в Италии в сентябре 2019 года. Жених преподнёс Беатрис кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином. Свадебную церемонию планировали провести в капелле Сент-Джеймсского дворца в конце мая. За ней должен был последовать устроенный королевой Елизаветой II в садах Букингемского дворца частный приём.