People: внучка Елизаветы II из-за коронавируса официально отменила свадьбу

Свадьба принцессы Беатрис Йоркской и её избранника, миллионера Эдоардо Мапелли Моцци, которая должна была состояться 29 мая, официально отменена из-за введённых в Великобритании в связи с пандемией коронавируса карантинных мер.
Представитель пары
Менять место проведения свадьбы или устраивать крупное торжество не планируется, — заявил пресс-секретарь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.
Как писал NEWS.ru, влюблённые обручились в Италии в сентябре 2019 года. Жених преподнёс Беатрис кольцо, которое придумал вместе с британским ювелирным дизайнером Шоном Лином. Свадебную церемонию планировали провести в капелле Сент-Джеймсского дворца в конце мая. За ней должен был последовать устроенный королевой Елизаветой II в садах Букингемского дворца частный приём.
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