Пенсионер проиграл квартиру в карты и стал блогером

«Дядя Вова, я на вас уже начал равняться. Пока что только квартиру в карты проиграл, но всё остальное впереди...», «Вы прекрасный человек и большой молодец!», «Какой же вы крутой, дядя Вова, самый крутой дед, которого я видел», «Продолжайте в том же духе», написали комментаторы.
Ранее сообщалось, что молодой человек поразил пенсионерку, оплатив на кассе супермаркета её продукты. После того как кассир пробил покупки, парень приложил карту к терминалу. Бабушка даже не успела понять, что произошло, но была приятно удивлена.