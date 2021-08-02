Пенсионер проиграл квартиру в карты и стал блогером

Пожилой россиянин рассказал в TikTok, как наладил жизнь после того, как пережил клиническую смерть, потерял завод и проиграл квартиру в карты. Пенсионер не отчаялся и поверил в себя.

Он рассказал, что стал следить за модой, после чего попал на федеральное телевидение и стал блогером. Сейчас пенсионер занимается спортом, имеет собственный бренд одежды и покоряет социальные сети.

Никогда не опускайте руки! Всё обязательно наладится! — дал совет автор ролика.

В описании аккаунта пенсионер назвал себя «дядя Вова». В Instagram у него более 115 тысяч подписчиков.

«Дядя Вова, я на вас уже начал равняться. Пока что только квартиру в карты проиграл, но всё остальное впереди...», «Вы прекрасный человек и большой молодец!», «Какой же вы крутой, дядя Вова, самый крутой дед, которого я видел», «Продолжайте в том же духе», написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что молодой человек поразил пенсионерку, оплатив на кассе супермаркета её продукты. После того как кассир пробил покупки, парень приложил карту к терминалу. Бабушка даже не успела понять, что произошло, но была приятно удивлена.