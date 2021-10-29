Павел Глоба назвал главных счастливчиков 2022 года по знаку Зодиака

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год и назвал представителей трёх знаков Зодиака, для которых 2022 год станет особенно удачным. Как пишет издание Rsute, больше всех повезёт в год Тигра Овнам, Ракам и Девам.

Особенно хорошей станет вторая половина года для Овнов. Огненный знак может достичь всех поставленных целей, в том числе обеспечить себя надёжной финансовой подушкой. Однако астролог предупредил, что этому знаку Зодиака стоит опасаться импульсивности в своих поступках.

Для Раков 2022 год станет годом стабильности и равновесия. Работа над новыми проектами принесёт не только стабильный высокий доход, но и карьерный рост. Кроме того, наконец-то в 2022-м Раки смогут полноценно отдохнуть, — говорится в прогнозе Павла Глобы.

Для Дев год Тигра станет звёздным часом на работе. 2022-й станет для них вехой финансовой стабильности и успеха. Кроме того, многие Девы смогут купить жильё, а другим повезёт стать родителями.

Некоторые знаки зодиака не торопятся вступать в серьёзные отношения или в брак. Как утверждают астрологи, некоторым из них нужен лёгкий флирт или отношения без обязательств. Ранее астрологи перечислили четыре таких знака зодиака.