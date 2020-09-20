Второй шанс: стоит ли возвращаться к бывшим возлюбленным

Разбитую вазу не склеишь, а если склеишь, то она упадёт в цене. Эта знаменитая фраза характеризует отношения с бывшими возлюбленными. Также распространено высказывание, что в одну реку нельзя войти дважды, однако возродить былую любовь и даже заключить повторный брак решаются многие россияне, говорят психологи. Приведёт ли вторая попытка к неминуемому разладу или новый дом всё-таки можно построить на руинах старого, NEWS.ru узнал у экспертов.

Для России нередкой является ситуация, когда бывшие супруги после развода сходятся вновь. Они заключают повторный брак или просто возобновляют совместное проживание. Такие же истории случаются с людьми, которые не состояли в официальном браке, сообщила NEWS.ru член Профессиональной психотерапевтической лиги детский и семейный психолог Ольга Демьяненко. Нельзя утверждать, что с бывшим партнёром невозможно построить гармоничные отношения, ведь многое зависит от причины расставания, утверждает она.

Самый большой шанс на успех имеют пары, которые разошлись сгоряча, просто не выдержав очередного кризиса семейной жизни. Изначально же их жизненные цели и ценности совпадали, а характеры подходили друг другу.

В этом случае проходит какое-то время, и пара немного остывает. Они могут встретиться вновь и другими глазами посмотреть на партнёра. Если люди примут изменения друг в друге, то у них есть шанс построить другие отношения, которые будут лучше, чем раньше. Главное, не совершать типичную ошибку воссоединившихся влюблённых — не припоминать человеку старые обиды. Пусть прошлое остаётся в прошлом. Ольга Демьяненко семейный и детский психолог высшей категории семейный и детский психолог высшей категории

Если же причина, по которой люди разошлись, никуда не делась, то шансы на успешное продолжение отношений невысоки, говорит психолог. Например, мужчина как не хотел, так и не хочет детей. Или женщина осталась такой же транжирой, как и была. В этом случае после воссоединения и эмоционального подъёма последует неизбежный спад, и всё вернётся на круги своя.

«Люди не меняются», — говорят противники возрождения отношений с бывшими партнёрами. Психолог лишь частично согласна с этим утверждением. Одни черты личности скорректировать можно, другие — нет. Например, нельзя изменить характер человека. Весельчак и душа компании не превратится в домашнего тихоню. И наоборот, от интроверта не нужно ждать, что он станет эмоциональным и активным.

Характер опирается на темперамент, а темперамент — на нервную систему. Мы рождаемся с определённым её типом , — сообщила психолог.

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Зато жизненные цели, привычки, приоритеты меняются с возрастом и под влиянием жизненных обстоятельств. Например, карьерист может стать семьянином (или наоборот). Поэтому вполне возможно, что бывшие супруги изменятся настолько, что смогут принять друг друга и построить новую семью.

В большинстве случаев, если люди расстались, то отношения нужно оставить в прошлом раз и навсегда, заявила в беседе с NEWS.ru психолог и эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина. Особенно если любовь закончилась недавно и раны ещё не зажили.

После медового месяца (а чаще одной-двух недель) возникнут те же проблемы, из-за которых в паре вспыхивали конфликты. Всё вернётся на круги своя, и люди расстанутся. Это обречённый сценарий. Алиса Метелина психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин психолог, эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин

Но иногда счастливое воссоединение бывших возлюбленных всё же возможно, обнадёживает Метелина. Это может произойти, только если после их расставания прошло достаточно времени и кто-то из людей серьёзно поменялся. Если о старых отношениях уже ничего не напоминает, можно попытаться построить новые.

У некоторых представителей шоу-бизнеса случались громкие расставания и повторные браки. Одна из самых известных историй — развод актёра Сергея Жигунова с женой Верой Новиковой ради его возлюбленной Анастасии Заворотнюк. После нескольких лет жизни с новой спутницей актёр вернулся к бывшей супруге, а она его приняла. Сергей и Вера поженились вновь. Также в молодости расходились и сходились Вера Алентова и Владимир Меньшов. Главными причинами были безденежье и отсутствие комфортных бытовых условий. Они жили раздельно четыре года, но потом вновь заключили брак, а недавно они отметили 50-летний юбилей совместной жизни.