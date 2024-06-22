«Отлично вяжется»: повар раскрыл свой рецепт варенья с бананом и клубникой Шеф-повар Прокофьев назвал прекрасным сочетанием варенье из банана и клубники

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Бананы и клубника «отлично вяжутся», поэтому из них можно приготовить яркое и сахаристое варенье, рассказал шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва». Варить бананы и клубнику необходимо на медленном огне. Соотношение сахара к фруктам и ягодам составляет 1–1,5, уточнил повар.

Бананы можно сварить с клубникой — прекрасный будет результат. Берем килограмм клубники и граммов 300–400 бананов. Бананы режем слайсами, клубнику не режем никак. Обычно соотношение сахара к фруктам и ягодам 1 к 1, к 1,5. Я очень сладкие варенья не люблю и выступаю как раз за нижнюю границу, за единицу. С клубникой, поскольку это ягода без оболочки, можно дать ей минут 40–60 в сахаре побыть, — объяснил Прокофьев.

По словам повара, после того как сахар начнет вытягивать сок, нужно добавить пол-литра воды, чтобы получился сироп. Следует довести смесь до кипения и снять пенку, после чего продолжить варить ее на слабом огне.

Банан придаст тельность, плотность, сахаристость, сладость, а клубника сохранит свою яркость вкуса. Банан с клубникой отлично вяжется, — добавил историк кулинарии.

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