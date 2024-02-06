От замков до хрущевок: что паблики «ВКонтакте» пишут об архитектуре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Многие пользователи Сети часто ищут информацию о дизайне, строительстве и архитектуре зданий. Одним нравится любоваться старинными замками, а другим — постройками времен СССР. Чтобы было проще найти интересную информацию, NEWS.ru собрал пять пабликов из социальной сети «ВКонтакте» об архитектуре и дизайне.

«Кирпичная архитектура»

Этот паблик понравится тем, кто самостоятельно проектирует и строит из камня и кирпича. В ленте сообщества можно найти тысячи примеров, как возводить кирпичные своды, укладывать погреба и строить беседки. Помимо фотографий, админы канала стараются делиться и личными историями подписчиков.

Люди делятся своим опытом строительства из камня и кирпича, раскрывают нюансы. Например, как правильно построить печь или погреб, какой кирпич подойдет для той или иной работы и как сооружение переживет разные климатические условия. Аудитория паблика комментирует практически каждую публикацию. Посты в среднем набирают до 7,5 тысячи просмотров.

«Архитектура | Architecture»

Этот паблик понравится поклонникам шедевров архитектуры. В группе найдется немало фотографий величественных сооружений с древних времен до настоящего времени. Каждый день админы канала публикуют новые тематические архитектурные подборки, интерьерные проекты и снимки мировых арт-объектов. Например, постройки в готическом стиле во Франции или замки в Германии и Швейцарии.

Во вкладке «Обсуждения» можно найти интересную литературу об архитектуре и рассказать о своем любимом сооружении. А в «Статьях» содержится немало историй о строительстве известных домов и замков. Подписчики узнают, почему Аббатство Уитби считается самым жутким и загадочным местом в Англии, а замок Лип — в Ирландии. На «Архитектура | Architecture» уже подписалось более 115 тысяч человек.

«Архитектура | World Architecture»

Этот паблик — источник вдохновения для всех поклонников архитектурного искусства. Несколько раз в сутки его создатели публикуют фотографии и рисунки новых зданий и исторических построек. Также в паблике собран большой архив проектов знаменитых мировых архитекторов. Подписчики найдут подборки цифровой графики и акварельных зарисовок старых построек, примеры работ с различными материалами, необычными решениями (от выезжающего из пола террасы стола до межкомнатных перегородок из блоков конструктора), забавные идеи и находки.

Среди подписчиков есть немало архитекторов, которые комментируют публикации с профессиональной точки зрения, рассказывают о собственных проектах и объясняют, как понравившиеся идеи дизайна воплотить у себя дома.

«Архитектура социализма»

Этот паблик делится информацией о текущем состоянии и истории строительства архитектурных сооружений эпохи социализма в период с 1936 по 1993 год. В сообществе найдутся фото не только жилых построек, но и памятников, вокзалов и даже автомобильных заправок.

У подписчиков есть возможность предлагать новость с различными постройками эпохи социализма. Аудитория сообщества насчитывает 37 тысяч человек. Они активно комментируют публикации, предлагают собственные фото и темы для будущих постов. Во вкладке «Статьи» можно прочитать о типовых сериях жилых домов К-7, 111-96, 1-510 и прочих. Авторы текстов рассказывают об особенностях конструкций таких зданий и планировке квартир.

«ArchBlog | Архитектура»

Этот паблик рассказывает об архитектуре, дизайне и урбанистике. В описании указано, что администраторы собирают все лучшее, что есть в российской и зарубежной практике. В постах можно найти не только фотографии архитектурных и урбанистических проектов, но и чертежи по их постройке. Подписчики не только активно комментируют посты, но и участвуют в дискуссиях после прочтения статей. Пользователи обсуждают изменения в дизайне московского метро, тенденции в современном строительстве в Москве и мире.

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