Опубликованы скрины с отмененной версией S.T.A.L.K.E.R. для PSP

Фото: stalker-game.com

S.T.A.L.K.E.R.

В Сети появилась информация о концептах невышедшей версии игры S.T.A.L.K.E.R. с возможностью управления от третьего лица. Вместе с концептами уровней игры оказался и документ, в котором подробно описывается игровой процесс.

Согласно этому описанию, игра разрабатывалась специально для портативной консоли Playstation Portable. Для этого шутера было предложено управление главным персонажем от третьего лица, ранее во всех играх серии S.T.A.L.K.E.R. управление осуществлялось в режиме от первого лица.

В случае если бы данная версия игры вышла, в ней были бы реализованы три основных пути развития персонажа с линейным сюжетом и уровнями. В сюжете также были бы представлены такие персонажи, как торговец Сидорович, район бара «100 рентген» и ученые, занимающиеся исследованием аномалий Зоны.

Также была бы возможность модифицировать оборудование и снаряжение и появились бы новые типы мутантов. Однако название данной версии игры и причины отмены проекта остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что японские ретейлеры открыли предзаказы на сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, в который вошли все игры серии. По информации инсайдера, оригинальные проекты впервые станут доступны на консолях.