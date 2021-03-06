«Она всем управляет»: принц Гарри и Меган Маркл пришли на шоу Опры Уинфри

https://static.news.ru/photo/39c447a4-7f31-11eb-b556-96000091f725_660.jpg Фото: CBS/Global Look Press

Британский Принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл сделают официальное заявление о своей жизни вне королевской семьи и расскажут телеведущей Опре Уинфри в её программе, почему покинули Букингемский дворец и уехали из Англии.

На шоу Опры появятся также бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер, биограф британской королевской семьи Хуго Уикерс. Мнением о королевских распрях поделится и британский продюсер Марк Борковски.

Гарри был очень юн, когда его мать, принцесса Уэльская, проходила через все проблемы. И я думаю, когда он рос, он осознавал, что он был слишком мал, чтобы защитить её, и видел в ней жертву. И когда эта девушка, его жена, сказала, что она тоже жертва, он бросился на её защиту. Но, боюсь, ситуация совсем иная, потому что она никакая не жертва — она всем этим управляет, — рассказал в анонсе Хуго Уикерс.

Российские зрители смогут увидеть выпуск шоу Опры с герцогом и герцогиней Сассекскими 8 марта на телеканале НТВ.

Американские СМИ одно время утверждали, что бывшие члены королевской семьи даже некоторое время тайно проживали в особняки Опры Уинфри. Когда принц Гарри с Меган Маркл при переезде в США планировали снять квартиру, Опра Уинфри предложила паре пожить у неё, пока они не освоятся в стране. В феврале стало известно, что герцог и герцогиня Саксесские ожидают второго ребёнка. Летом 2020 года Меган Маркл рассказывала, что пережила выкидыш. Это стало для неё большой потерей.

Жена принца Гарри при этом заподозрила супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон в распространении компромат на неё и мужа. В частности, речь идёт о слухах, что герцог Сассекский накричал на костюмершу королевы, а Маркл довела до слёз Миддлтон. По утверждению придворных, Меган считала, что они попали в таблоиды с подачи самой жены принца Уильяма, а также принца Чарльза и его жены Камиллы, писал NEWS.ru.