ОГЭ-2024: расписание и изменения в экзаменах для девятых классов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОГЭ-2024

По окончании девятого класса каждый ученик школы для получения аттестата обязан пройти экзаменационные испытания. Для получения первой корочки об образовании российские школьники на протяжении многих лет сдают ОГЭ. Несмотря на то что в обществе периодически начинают обсуждать вопрос, будет ли ОГЭ в конце текущего учебного года, отменять эту форму проверки знаний на федеральном уровне пока не планируется. Поэтому сегодня мы расскажем, какие дисциплины есть в составе ОГЭ, какие задания будут на ОГЭ и какие нововведения актуальны для 2024 года, а также когда состоятся экзамены.

Каким будет ОГЭ в 2024 году

ОГЭ в 2024 году будет проходить по традиционной схеме: каждый аттестующийся обязан сдать два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два — на выбор. На свое усмотрение допускается держать экзаменационные испытания по двум предметам из следующего списка:

химия;

информатика и ИКТ;

биология;

иностранный язык;

история;

обществознание;

география;

физика;

литература.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press ОГЭ

Прежним останется и порядок проверки знаний:

К 09:00 школьники должны прийти в здание того учебного учреждения, где им предписано сдавать экзамен.

Каждый ученик проходит досмотр, чтобы не пронести в класс запрещенные предметы.

После этого ребенок направляется в классный кабинет, где будет проходить экзамен, и занимает место за партой. За каждым столом допускается сидеть только одному человеку.

Педагог для всех школьников в классе проводит инструктаж, который необходим, чтобы правильно заполнить экзаменационные бланки.

После того как зафиксировано время, ученики приступают к выполнению заданий.

Как только все пункты в экзаменационных бланках выполнены, их необходимо сдать учителю.

После этого ребенок может отправляться домой и готовиться к следующему испытанию.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Какие задания будут на ОГЭ

Какие задания будут на ОГЭ в 2024 году

В целом задания для школьников остались теми же, что и прошлом году.

В ходе проверки знаний по русскому языку ученикам будет предложено пройти закрытые тесты, а также выполнить задания с открытыми вопросами, на которые требуется написать развернутый ответ. Кроме того, ребята должны в ходе экзамена написать изложение и сочинение. К пакету экзаменационных заданий прикладывается аудиозапись текста для изложения. В этом году ученикам по-прежнему будет разрешено проверять правильность выполнения заданий по орфографическому словарю.

Экзамен по математике, как и прежде, будет состоять из двух модулей — по геометрии и алгебре. Здесь также останутся в силе разрешения на использование списка требуемых формул, которые идут в пакете с заданиями.

По традиции в этом году для девятиклассников подготовили ряд изменений в заданиях по некоторым дисциплинам из числа ОГЭ. Так, в экзаменационных заданиях по русскому языку появятся четыре пункта, где потребуется дать полный ответ. При проверке итоговых знаний по литературе максимальный первичный балл в этот раз будет снижен до 37.

На ОГЭ по истории ученикам необходимо будет ответить на ряд вопросов о новейших событиях в России. Также новые темы будут добавлены в аттестационные задания по химии и обществознанию.

В проверке на знание математики девятиклассникам наконец-то разрешат пользоваться калькуляторами. Единственное ограничение — прибор должен быть самым простым, то есть не иметь функции программирования.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Когда будет ОГЭ в 2024 году

Когда будет ОГЭ в 2024 году

Даты сдачи ОГЭ ежегодно устанавливаются на федеральном уровне. Причем до начала экзаменов в расписание могут быть внесены поправки. На данный момент основная итоговая проверка знаний учащихся девятых классов в России запланирована на следующие даты:

Иностранный язык — 21.05, 22.05.2024.

Химия, биология, обществознание, информатика — 27.05.2024.

Химия, физика, история, география — 30.05.2024.

Русский язык — 03.06.2024.

Математика — 06.06.2024.

Обществознание, информатика, география — 11.06.2024.

Физика, литература, информатика, биология — 14.06.2024.

Кроме того, для этого периода запланированы резервные дни прохождения итоговых испытаний:

Русский язык — 24.06.2024.

Предметы по выбору — 25.06, 26.06.2024.

Математика — 27.06.2024.

Предметы по выбору — 01.07, 02.07.2024.

Помимо этого, предусмотрен досрочный и дополнительный сроки сдачи ОГЭ.

Раньше срока экзаменоваться могут ученики, имеющие для этого уважительную причину. Или же девятиклассники, которые прошли всю школьную программу, не имеют долгов по дисциплинам и получили допуск от педсовета.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Какие технологии будут использоваться при проведении ОГЭ

На текущий год составлено следующее расписание для прохождения ОГЭ раньше срока:

Математика — 23.04.2024.

Русский язык — 26.04.2024.

Химия, обществознание, литература, информатика — 03.05.2024.

Иностранный язык, история, физика, география, биология — 07.05.2024.

Также запланирован еще один срок сдачи ОГЭ — дополнительный:

Математика — 03.09.2024.

Русский язык — 06.09.2024.

Физика, история, география, биология — 10.09.2024.

Химия, информатика, литература, иностранный язык — 13.09.2024.

Осенью ОГЭ обычно проходят те, кто получил недостаточное количество баллов в основной период, или те, кто не смог экзаменоваться по двум дисциплинам.

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