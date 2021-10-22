Нумеролог рассказал, какой тайный код носит имя человека

Нумеролог рассказал, как рассчитать код имени и узнать свой характер. Эзотерики считают, что имя не только влияет на человека, но и многое может рассказать о нём, сообщает Factor-e.ru.

Для расчёта кода имени нужно воспользоваться нумерологической таблицей, где каждой букве соответствует цифра. Эти цифры нужно сложить до однозначного числа. Например, имя Александр будет выглядеть так: 1+2+5+2+3+1+5+4+2=25=2+5=7. Последняя цифра — персональное число имени, которое и расскажет всё о его носителе.

factor-e.ru

Цифра 1 в нумерологии — это солнечный свет и энергия, людей с такой цифрой отличают лидерские качества и умение добиваться поставленных целей. Такие люди справедливы, добродушны, но обществу предпочитают одиночество, чтобы реализовать творческие цели.

Цифра 2 характеризует лунную энергию. Люди с таким кодом, как правило, остаются на втором плане, они ведомы в коллективе и в личной жизни. У них развита интуиция, они дружелюбны, но порой излишне эмоциональны. Они нуждаются в опоре среди близких.

Цифра 3 характеризует оптимистов и жизнелюбов, которые всегда находят выход из затруднительного положения. Это везунчики по жизни, добродушны по натуре и обязательно используют подвернувшуюся сложную ситуацию себе на пользу.

Цифра 4 отвечает за оригинальность и нестандартный подход к делам. Такие люди принципиальны, независимы, отличаются хорошей памятью и быстротой реакции на изменения. Это талантливые организаторы. Они любят повеселиться, предпочитают большие дружеские компании и отдых на природе.

Цифра 5 наделяет людей инициативностью, пытливым умом, они не терпят глупости и невежества, могут быть язвительными с оппонентами. Люди с таким кодом имени выбирают редкие профессии, склонны к необычным изысканиям и открытиям.

Цифра 6 отвечает за лёгкость в общении, творческий потенциал, быструю приспособляемость. Носители такого имени — всеобщие любимцы, которые вызывают у окружающих только положительные впечатления. По-настоящему умеют радоваться жизни, а выбор профессии у них основан на предпочтении общения и помощи.

Цифра 7 характеризует людей уступчивых, чувствительных, неорганизованных и непоследовательных. Последнее качество оборачивается для носителей таких имён затруднительным финансовым положением, а задуманные задачи никогда не доводятся до логического конца. Эти люди избегают конфликтов, бывают заторможены и долго собираются при принятии очередного решения.

Цифра 8 присуща прагматикам, склонным следовать правилам и нормам. Они требовательны к окружающим, предпочитают во всём порядок, носят маску холодности и безразличия, не подпускают к себе посторонних. Таких людей отличает трудолюбие и педантизм, что ведёт к материальному благополучию. Носители таких имён отличаются верностью в любви.

Цифра 9 характеризует людей, которым нельзя мешать на пути к цели, иначе они сделают всё наоборот. Они излишне импульсивны, что мешает им рассчитать свои силы, и это приводит к неудачам в делах. Порой носители имён с таким кодом испытывают трудности в романтических отношениях из-за повышенного самолюбия.

Несмотря на то, что имя имеет большое влияние на человека, нумерологи предупреждают, что все вышеуказанные выводы не являются панацеей и лучше всего относиться к ним как к подсказке к действиям. В любом случае человек сам хозяин своей судьбы, все его достижения зависят только от него самого.

Ранее сообщалось, что нумеролог рассказал, как узнать нумерологическое значение своей квартиры. По мнению эзотерика, оно должно совпадать с энергетикой её владельца, иначе человеку будет некомфортно.