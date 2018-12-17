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Новой мисс Вселенная стала представительница Филиппин

Катриона Грэй George Buid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Катриона Грэй

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В Бангкоке назвали имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2018». Ею стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Почётное второе место заняла Стефани Гутьеррес из Венесуэлы.

24-летняя Грэй родилась в австралийском городе Кернс. У её отца шотландские и австралийские корни, а мать — коренная филиппинка. Помимо модельного бизнеса, девушка занимается музыкой. 

 Как писал News.ru, от России на титул главной красавицы планеты претендовала 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар, однако она не смогла пройти в полуфинал. 


#Филиппины #победитель #конкурскрасоты #миссвселенная
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