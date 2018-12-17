Новой мисс Вселенная стала представительница Филиппин

https://news.ru/storage/news/0cdc4300a6251b3fc5120a3719c5346f/b5370f06-90d8-4a53-910c-b8685de0a7a5_850.jpg George Buid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Катриона Грэй

В Бангкоке назвали имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная — 2018». Ею стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Почётное второе место заняла Стефани Гутьеррес из Венесуэлы.

Miss Universe 2018 is... PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh — Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018

24-летняя Грэй родилась в австралийском городе Кернс. У её отца шотландские и австралийские корни, а мать — коренная филиппинка. Помимо модельного бизнеса, девушка занимается музыкой.

Как писал News.ru, от России на титул главной красавицы планеты претендовала 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар, однако она не смогла пройти в полуфинал.