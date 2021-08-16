Неудачные шутки реже прощают мужчинам, чем женщинам

Американские учёные из Йельского университета выяснили, что неудачные шутки мужчины больнее бьют по его репутации, чем в аналогичной ситуации с женщиной. Об этом написал Journal of Experimental Social Psychology.

Мужчинам стоит быть строже к себе , советуют исследователи, ведь общество вполне лояльно воспринимает неудачные шутки женщин. Хуже всего, если отсутствие чувства юмора заметили коллеги мужчин в офисе.

Группа психологов под руководством Тали Райх провела девять экспериментов на 5,4 тысячи добровольцев, которые поделились опытом своих первых свиданий и неудачных шуток, которые допустили во время встречи.

Учёные видят проблему в том, что шутка от мужчины в глазах его окружения — это способ выставить себя в лучшем свете. А вот неуместный юмор от женщины воспринимается лишь как средство социализации.

Ранее стало известно, что россияне не готовы поддержать смехом неудачные попытки начальника пошутить. Большинство жителей России готовы смеяться над несмешными шутками детей, друзей или родителей, но на работе возникает совершенно другая ситуация.