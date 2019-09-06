Гражданин Германии Фриди Кюне прошёлся по стропе, натянутой на высоте 350 м между башнями «Око» и «Нева» делового центра «Москва-Сити». Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала достижение как мировой рекорд по хайлайну.
Представители оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны» рассказали
Это такой адреналин, и вид здесь просто ошеломляет, ты просто не можешь не улыбаться, — признался Кюне оргкомитету.
Ранее News.ru сообщал о планах правительства РФ «перевезти» почти все министерства в комплекс «Москва-Сити». В кабмине считают, что это позволит оптимизировать эксплуатационные расходы.