Фриди Кюне Фриди Кюне Фото: www.mos.ru

Гражданин Германии Фриди Кюне прошёлся по стропе, натянутой на высоте 350 м между башнями «Око» и «Нева» делового центра «Москва-Сити». Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала достижение как мировой рекорд по хайлайну.

Представители оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны» рассказали ТАСС, что рекорд был приурочен к 872-летию Москвы. Достижение Кюне на 100 метров превысило предыдущий рекорд, установленный в Мехико.

Это такой адреналин, и вид здесь просто ошеломляет, ты просто не можешь не улыбаться, — признался Кюне оргкомитету.

Ранее News.ru сообщал о планах правительства РФ «перевезти» почти все министерства в комплекс «Москва-Сити». В кабмине считают, что это позволит оптимизировать эксплуатационные расходы.

News.ru в соцсетях