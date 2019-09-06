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Составлен рейтинг автомобилей такси, в которых пассажир будет лучше защищён в случае ДТП. Он основан на показателях безопасности транспортных средств.

Рейтинг подходящих для коммерческих перевозок автомобилей возглавил Volkswagen Polo. Водитель или взрослый пассажир защищены на 96%, несовершеннолетний пассажир на 85%, а пешеход на 76%. Благодаря невысокой стоимости и популярности эта...