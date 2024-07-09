Нейромодель из Марокко победила в первом цифровом конкурсе красоты ИИ-модель из Марокко Кенза Лейли стала первой цифровой королевой красоты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Созданная нейросетью девушка Кенза Лейли из Марокко победила в первом конкурсе цифровой красоты, сообщили организаторы состязания на своем сайте. Разработчики ИИ-модели получили $13 тысяч (более 147 тысяч рублей).

У нее свыше 195 тысяч подписчиков в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Также Лейли владеет семью языками. Участие в конкурсе приняли более 1,5 тысячи моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Серебро взяла киберфранцуженка Лалина с 118 тысячами фолловеров, а бронза досталась португальской нейромодели Оливии Си, ведущей свой блог о путешествиях. Главными критериями, по которым оценивали участниц, стали красота, реалистичность внешности, технологическое мастерство, а также степень влияния в соцсетях.

Недавно основатель компании «Нейросети» Сергей Курьян заявил, что развитие ИИ не оставит людей без работы. Любые технологии, по его словам, серьезно упрощают жизнь человека и приводят к появлению новых профессий. Однако из-за искусственного интеллекта многим работникам придется перепрофилироваться.

Замглавы ЦБТ Дмитрий Тер-Степанов также отмечал, что России еще долго ждать восстания машин. При развитии искусственного интеллекта, по его словам, разработчики будут руководствоваться некоторыми этическими ограничениями, а не только техническими возможностями.