https://static.news.ru/photo/7b6100da-43e1-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Коллега актрисы и супруги принца Гарри Меган Маркл признался, что британские журналисты предлагали ему большую сумму денег. Для этого комику Саймону Рексу предлагали соврать о своих отношениях с герцогиней Сассекской.

СМИ Великобритании каким-то образом откопали сведения о том, что Маркл и американский актёр знакомы и даже несколько раз встречались. Тогда и возник их «план разоблачения» супруги британского принца, рассказал Рекс в подкасте Hollywood Raw.

Но комик оказался настоящим мужчиной и отказался принимать участие в афере. Между прочим, журналисты предлагали Рексу не такую уж и маленькую сумму. Представители СМИ готовы были отдать за враньё о сексе с герцогиней Сассекской $70 тысяч.

Ничего между нами не было. Мы даже никогда не целовались. Мы пообедали вдвоём, но это было совершенно не похоже на свидание. И на этом точка, — заявил Рекс.

По словам Саймона, он никогда бы не стал врать о таких вещах и позорить королевскую семью. При этом издание, которое предлагало ему взятку, актёр не назвал.

Британская пресса стала одним из поводов для решения Меган и Гарри сложить с себя полномочия и покинуть Туманный Альбион, о котором они объявили 8 января в своих аккаунтах в соцсетях. Официально герцоги Сассекские перестанут посещать обязательные для монархов мероприятия с 31 марта. Сейчас пара живёт в Канаде и воспитывает сына Арчи вдали от Букингемского дворца.

Как писал NEWS.ru, Меган Маркл и принц Гарри в связи с распространением коронавируса в мире опубликовали в своём аккаунте в Instagram заявление.