Названы три самых вульгарных знака зодиака

https://static.news.ru/photo/62074540-1343-11eb-8a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Астрологи определили, представители каких знаков зодиака являются наиболее пошлыми и вульгарными. Топ-3 приводится на сайте Rsute.ru.

В тройку лидеров вошли Стрелец, Овен и Скорпион.

По мнению астрологов, представители знака Стрельца находятся под покровительством Юпитера, планеты изобилия, а потому они всегда готовы к новым открытиям и наслаждениям. Люди, рождённые под этим знаком, любят жизнь во всех её проявлениях и не боятся называть вещи своими именами. Они обладают тонким чувством юмора, хотя некоторые их фразы могут довести до истерики консерваторов, поскольку Стрельцы нечасто прибегают к самоцензуре.

Овнами управляет Марс — планета воли, смелости и физической активности. Представители этого знака самодостаточны, обладают сильным характером и позволяют себе говорить что угодно и где угодно. Например, они легко могут зло и пошло пошутить в так называемом приличном обществе. Если же начать на них за это обижаться, Овны не поймут, что произошло, а только посмеются.

Эмоциональным Скорпионам покровительствует Плутон, планета инстинктов и тайных желаний. Эти люди по-особенному относятся к сексу, они похотливы, циничны, но умеют держать себя в руках. При этом Скорпионы не видят смысла смотреть на мир сквозь розовые очки, а выживать в суровой реальности им помогает чёрный юмор.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которым судьба чаще остальных преподносит неприятные сюрпризы, и дали несколько советов, как не усложнять себе жизнь.