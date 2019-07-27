https://static.news.ru/photo/fead8580-b02f-11e9-9c1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konrad Wothe/Global Look Press

Аналитики страховых компаний составили рейтинг стран, в которых на отдыхе чаще всего заболевают дети российских туристов.

Выяснилось, что чаще всего во время отпуска дети россиян болеют в Испании, Турции и Болгарии. Страховщики подсчитали число обращений российских туристов за страховыми выплатами из-за болезней их детей.

Сообщается, что первое место в этом рейтинге заняла Болгария — здесь заболевало более трети отправившихся на отдых детей россиян. Также в топ-десять стран, в которых чаще всего заболевают дети российских туристов, вошли Кипр, Таиланд, Греция и Германия, пишет портал « Медикфорум ».

Как ранее писал News.ru, стоимость аптечки, с которой россиянин может отправиться в путешествие, составляет почти 1,4 тысячи рублей. В стандартный набор путешественника эксперты включили безрецептурные препараты для оказания первой медицинской помощи.