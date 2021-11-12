Названы самые распространённые ошибки при варке макарон

Французские эксперты назвали самые распространённые ошибки при варке макарон. Секретами приготовления с газетой Le Figaro поделились кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис.

По словам экспертов, главной ошибкой при приготовлении макарон является добавление оливкового масла в воду. Специалисты отмечают, что масло не смешивается с водой и поднимается на поверхность, потому данное действие не имеет никакого смысла.

Ошибка номер два — использование при варке слишком маленькой кастрюли. Чтобы макароны сварились качественно, эксперты советую брать ёмкость из расчёта от 1,5 литра на 100 граммов макаронных изделий.

Кроме того, при приготовлении макарон люди редко помешивают их, закладывают в воду, не дожидаясь её закипания, чего делать категорически нельзя.

Вы должны дождаться, пока вода полностью закипит, прежде чем погрузить в неё макароны. Так вы сможете чётко соблюсти время приготовления. В противном случае будет трудно понять, когда макароны готовы, — рассказала Кампе.

В свою очередь Тис считает, что воду после приготовления макарон не следует сливать. Лучше вытащить их из кастрюли и положить в другую ёмкость.

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