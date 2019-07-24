https://static.news.ru/photo/54598570-add7-11e9-a7ae-fa163e074e61_1024.jpg Кадр из сериала «Игра престолов» Фото: Home Box Office (HBO)

«Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус» стали самыми популярными у россиян зарубежными сериалами. Таковы данные опроса «Левада-центра». За эти телешоу проголосовали 27%, 25% и 24% респондента соответственно. Как минимум один из зарубежных сериалов смотрели 62% опрошенных.

Согласно исследованию, «Доктор Хаус» пользуется большей популярностью у женщин — его посмотрели 28% респондентов женского пола и 20% — мужского. «Игра престолов», напротив, больше интересует мужчин — их 30% против 24% женщин, передаёт « Интерфакс ».

Четвёртое место по зрительским предпочтениям поделили сериалы «Чернобыль» и «Остаться в живых». Их посмотрели по 22% опрошенных. Отмечается, что 35% россиян не смотрят иностранные телешоу. Из тех, кто ежедневно пользуется интернетом таких было 23%, а среди тех, кто вообще не выходит в сеть — 62%.

В опросе участвовали 1608 человек из 137 городов и сёл 50 субъектов РФ, в возрасте от 18 лет.

Ранее News.ru писал, что сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года. Это стало абсолютным рекордом.