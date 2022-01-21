Названы привычки, которые не дают разбогатеть

Некоторые привычки мешают жить и притягивают в нашу жизнь неудачи. Специалисты, опрошенные «Главредом», перечислили пять из них. Каждый человек может обладать некоторыми из них и даже не замечать этого. В первую очередь, не рекомендуется бросать не заправленной кровать, это может привести к ссорам.

Также специалисты говорят , что в доме запрещено стучать ключами, их даже хранить лучше в определённом месте. Например, нельзя класть их на стол. Лучше вешать их на стену.

Каждая хозяйка должна знать, что оставлять ножи и вилки на столе нельзя. Дом будут преследовать одни ссоры и конфликты, которые могут перерасти в большие проблемы, — говорится также в материале.

Также в топ-5 вредных привычек эксперты включили свист в доме, который нарушает положительную энергию, и привычку доедать и допивать за гостями, приглашёнными в дом.

Ранее были названы эрогенные зоны разных знаков зодиака. Конечно, лучше прямо спросить у партнёра, какие прикосновения нравятся ему больше всего. Но иногда можно преподнести сюрприз, угадав желания любовника.