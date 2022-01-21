Названы навлекающие беду предметы, которые нельзя поднимать с земли

Люди часто находят различные предметы на улице, но даже не подозревают, что вещь, которая на первый взгляд не является чем-то особенным, на деле может «хранить» негативную энергию предыдущего хозяина. Пятый канал собрал список из пяти предметов, которые не рекомендуется подбирать с земли, так как можно навлечь на себя беду. Так, например, журналисты советуют не трогать найденные украшения, так как через драгоценные металлы наводили порчу и сглаз.

Издавна через драгоценные металлы наводили порчу и сглаз. Не стоит подбирать серьги, цепочки или кольца, особенно обручальные. Это сулит неудачи в личной жизни, — сообщается в статье.

Ещё одним опасным предметом могут стать часы. В материале отмечается, что если механизм принадлежал умирающему человеку, то новый владелец «обменяется» с ним отведёнными годами жизни. Опрошенные изданием эксперты в области магии отмечают, что найденные монеты могут стать причиной большой удачи, но и ввергнуть нового владельца в нищету.

Также читателей предостерегают от хранения подобранного нательного креста. Авторы статьи заявляют, что крест — это символ чужой судьбы и грехов, который предыдущий владелец замаливал. Ключи также являются предметом любовных приворотов, поэтому их стоит оставить на месте, где они были найдены.

Ранее сообщалось, что некоторые привычки мешают жить и притягивают в нашу жизнь неудачи. Специалисты перечислили пять из них. Каждый человек может обладать некоторыми из них и даже не замечать этого. В первую очередь, не рекомендуется бросать не заправленной кровать, это может привести к ссорам.