Российские туристы чаще всего жалуются на перенос или задержку авиарейса, а также на замену отеля. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
По её словам, причины замены отеля могут быть разными, этот пункт всегда есть в договоре, но люди постоянно выражают недовольство по этому поводу.
Когда замена происходит в лучшую сторону, то клиенты с этим мирятся, но предпочтительнее было бы обходиться вообще без манипуляций с отелями, — цитирует Осипову
РИА Новости.
Она отметила, что жалобы на плохое питание чаще всего касаются турецких отелей экономкласса. Осипова уточнила: после отдыха в России туристы заявляют о плохом обслуживании.
Как ранее писал News.ru, в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что приезжающие отдохнуть на полуостров чаще всего жалуются на грязные пляжи, сервис и шум от строительных работ.