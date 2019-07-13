https://static.news.ru/photo/1b9ccb68-a5fb-11e9-ad32-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские туристы чаще всего жалуются на перенос или задержку авиарейса, а также на замену отеля. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.

По её словам, причины замены отеля могут быть разными, этот пункт всегда есть в договоре, но люди постоянно выражают недовольство по этому поводу.

Когда замена происходит в лучшую сторону, то клиенты с этим мирятся, но предпочтительнее было бы обходиться вообще без манипуляций с отелями, — цитирует Осипову РИА Новости .

Она отметила, что жалобы на плохое питание чаще всего касаются турецких отелей экономкласса. Осипова уточнила: после отдыха в России туристы заявляют о плохом обслуживании.

Как ранее писал News.ru, в Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что приезжающие отдохнуть на полуостров чаще всего жалуются на грязные пляжи, сервис и шум от строительных работ.