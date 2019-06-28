https://static.news.ru/photo/1ea682f2-9bb7-11e9-9fdd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Большинство россиян, если бы могли работать удалённо, выбрали бы для жизни Италию или Испанию. К такому выводу пришли эксперты Aviasales после опроса пользователей в соцсетях.

Как сообщает сервис, большинство опрошенных (20%) выбрали Италию. В тройку лидеров вошли Испания и Таиланд. На четвёртом месте рейтинга оказалась Россия. За неё проголосовали 5% респондентов.

Европейские страны выбирают из-за благоприятного климата, наличия моря и качественных продуктов. Таиланд привлекает дешёвым жильём, вечным летом, экзотическими фруктами и доброжелательностью местных жителей.

News.ru писал о том, что по итогам первого квартала 2019 года излюбленными странами российских туристов признаны Абхазия и Финляндия. В пятёрку рейтинга также вошли Казахстан, Таиланд, Китай, Эстония и Украина.