https://static.news.ru/photo/6410d258-b8b7-11e9-8ec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerber/Transport Photo Images/Global Look Press

Жители Соединённого Королевства признаны самой путешествующей нацией в мире. Об этом говорится в отчёте Международной ассоциации воздушного транспорта.

Согласно данным организации, за границу отправлялись около 126 млн жителей Великобритании. На втором месте оказались граждане США (115 млн), на третьем — китайцы (97 млн).

Как ранее писал News.ru, согласно ежегодному рейтингу международной платёжной системы MasterCard россияне оказались на девятом месте по числу выезжающих за границу туристов в 2018 году. Жители России чаще всего посещали турецкий курорт Анталья, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде.