Названа разница сексуальных «извращений» мужчин и женщин

Женщины и мужчины практически одинаково представляют себе сексуальные "извращения". Как пишет газета Metro со ссылкой на исследование сайта знакомств IllicitEncounters, большинство держит свои фантазии при себе, не жалая делиться ими с партнёром: 32% мужчин и 31% женщин.
При этом, как
А вот мужчин очень даже привлекает домашнее порно, переодеваниев различные костюмы, съёмка друг друга во время секса; доминирование или подчинение, игры с едой, связывание и даже порка или хлысты.
Ранее шведский режиссёр порнофильмов Эрика Ласт ввела для своих актёров новое правило. На своей студии Erika Lust films она позволила им 30 минут в день уделить своему вдохновению в кабинке для мастурбации. Такие перерывы существенно повысили продуктивность команды.