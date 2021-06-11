Названа разница сексуальных «извращений» мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/9b4dbd1c-cca6-11eb-ba8c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Женщины и мужчины практически одинаково представляют себе сексуальные "извращения". Как пишет газета Metro со ссылкой на исследование сайта знакомств IllicitEncounters, большинство держит свои фантазии при себе, не жалая делиться ими с партнёром: 32% мужчин и 31% женщин.

При этом, как выяснилось , 74% мужчин и 67% женщин признаются в наличии у них своеобразных сексуальных фантазий. Например, самыми популярными у девушек стали: секс на воздухе - на пляже, в лесу или под звёздами. Также им нравится секс с завязанными глазами, ласки с пирсингом и ролевые игры.

А вот мужчин очень даже привлекает домашнее порно, переодеваниев различные костюмы, съёмка друг друга во время секса; доминирование или подчинение, игры с едой, связывание и даже порка или хлысты.

Ранее шведский режиссёр порнофильмов Эрика Ласт ввела для своих актёров новое правило. На своей студии Erika Lust films она позволила им 30 минут в день уделить своему вдохновению в кабинке для мастурбации. Такие перерывы существенно повысили продуктивность команды.