Назван топ-5 «несчастливых» вещей, которые надо выбросить до Нового года

До Нового года остались считанные недели и уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы впустить в свой дом положительную энергетику, рассказали изданию «Главред» эксперты. Они посоветовали выделить один день на генеральную уборку и выбросить вещи, которые несут негатив.

В первую очередь нужно избавиться от старых чеков, ненужных бумаг, квитанций и прочих финансовых документов. Они создают застой финансовых потоков, уверяют специалисты.

Перед Новым годом 2022 нужно перебрать весь свой гардероб. Ненужные вещи лучше отдать на благотворительность, и такой поступок принесёт в вашу жизнь благополучие. А старые вещи (косметику, сумки, нижнее бельё, испорченные вещи) нужно немедленно выбросить, — рассказали изданию эзотерики.

Сметить они советую и некоторую домашнюю утварь — веники, половые тряпки — это позволит весь будущий год поддерживать дом в чистоте. Также «приманкой для проблем» эксперты назвали надбитые чашки, тарелки и прочую посуду.

Ранее были перечислены подарки, которые нельзя дарить и принимать в преддверии года Тигра. В этот перечень попали ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести их владельцу проблемы на весь год