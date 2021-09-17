Назван самый безопасный город в мире

Безопасность долгое время была первостепенной заботой путешественников. В 2021 году термин «безопасность» приобрёл несколько иное значение и отразился на индексе безопасных городов Economist Intelligence Unit (SCI), пишет CNN. Первое место досталось Копенгагену — столице Дании.

Аналитики SCI оценивают города по 60 критериям — от цифровой безопасности, безопасности здоровья, личной безопасности и инфраструктуры до экологической безопасности. Последний пункт добавили только в 2021 году.

Азиатские города, такие как Токио, Сингапур и Осака, из года в год стабильно занимали первые места, но с добавлением нового критерия, вперёд вышел именно Копенгаген. Он набрал 82,4 балла из 100.

Столица Дании поднялась с восьмого места в 2019 году на первое место в списке, во многом благодаря введению раздела экологической безопасности, в котором город добился особенно хороших результатов наряду с личной безопасностью, — говорится в материале.

Одним из ключевых факторов, делающих Копенгаген таким безопасным городом, является низкий уровень преступности, который в настоящее время находится на самом низком уровне за более чем десятилетие, рассказал лорд-мэр столицы Дании Ларс Вайс.

Канадский Торонто занял второе место с 82,2 балла, Сингапур стал третьим с 80,7 балла. Сидней занял четвёртое место, а победитель 2019 года Токио занял только пятую строчку.

Ранее Санкт-Петербург занял первую строчку в рейтинге лучших в мире культурных городов для путешествий по версии престижной туристской премии WTA. Эксперты признали город победителем в номинации «Ведущее городское культурное направление мира». Кроме них в голосовании приняли участие туристы и представители туристических компаний.