Назван лучший способ защитить питомца от нашествия испанских слизней Ветврач Шеляков назвал глистогонку лучшим способом защитить питомца от слизней

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Чтобы защитить домашних животных от нашествия гигантских испанских слизней, нужно проглистовать их специальными для них аптечными средствами, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, наличие слизней зависит от климатических условий: одно лето их много, в другое — может не быть совсем. Специалист советует это «просто пережить», при этом отгоняя от них собак и кошек, так как слизни считаются переносчиками глистов.

Такое нашествие можно сравнить с саранчой. То она есть, то ее нет. Надо просто пережить этих слизней, сезонный вопрос. Но собак и кошек отгонять от этих слизней нужно. Они считаются переносчиками глистов. Самое важное, что нужно сделать, чтобы защитить от них питомца, — проглистовать аптечными средствами, специальными для животных, — советует врач.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин заявил, что в Москве нашли опасных испанских слизней, которые переносят кишечную палочку, нематоды и гельминты. По его словам, эти вредители появились в столице около 10 лет назад. Он предположил, завезти их могли из Европы вместе с посадочным материалом. Их нельзя трогать руками, поскольку можно заразиться паразитами.